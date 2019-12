Rivoluzione ad Amici 19, esami di sbarramento: a casa il ballerino Alioscia

Il talent di Maria de Filippi si avvicina alla fase serale e i posti disponibili sono sempre meno. Gli allievi della scuola di Amici 19 hanno dovuto così fare i conti con una grossa novità. Gli esami di sbarramento. A sorpresa, durante il quotidiano del 13 dicembre, cantanti e ballerini si sono trovati a dover sostenere un esame da "dentro o fuori", che è costato l'addio di uno dei ballerini.



Nella puntata pomeridiana di venerdì 13 dicembre Maria De Filippi è entrata a sorpresa nella sala relax della scuoloa, comunicando ai ragazzi dell'esame di sbarramento. I primi a esibirsi davanti ai professori sono stati Devil Angelo, Talisa e Valentin tutti promossi, poi è stata la volta del ballerino Alioscia Grossi. Il passo a due con la professionista Giulia non ha convinto né gli insegnanti né l'allievo che, tornato in sala relax, si è convinto di aver fatto una pessima prestazione. Richiamato in studio, i professori hanno chiesto ad Alioscia una seconda prova di ballo, sulle note di "Zombie", ma la sua performance non ha convinto, costringendo lo staff tecnico a eliminarlo. Nonostante le sue potenzialità tecniche, secondo i professori Alioscia non è pronto e il suo percorso ad Amici 19 non è stato all'altezza del Serale. Tra lo sconforto generale degli altri studenti, il giovane ballerino ha dovuto così abbandonare la scuola.

A rischio eliminazione si sono trovati anche Michelangelo e Francesco, che all'esame di sbarramento hanno incontrato le reticenze dei professori di canto, in particolare di Anna Pettinelli. Quest'ultima ha dato un ultimatum a Francesco, suggerendogli di essere più espressivo nelle sue performance di canto, mentre con Michelangelo ha dovuto fare uno sforzo per promuoverlo. La popolare speaker radiofonica non ha, infatti, gradito la dimenticanza delle parole della canzone interpretata dall'allievo e la seconda prova non l'ha convinta in pieno. La promozione a stento è comunque arrivata per Michelangelo. I "tagli" in vista del Serale non sono però finiti. I posti a disposizione per il momento sono sedici. Questo significa che, dopo l'eliminazione del ballerino Alioscia, nel pomeridiano di sabato è atteso un nuovo abbandono della scuola tra gli studienti in sfida.