Roberta Beta truffata a Cortina: "Spariti acconto e casa"

Brutta avventura di capodanno per Roberta Beta, truffata sul web. La concorrente della prima storica edizione del Grande Fratello, nonché PR, speaker radiofonica, giornalista e opinionista nei salotti di Barbara d'Urso aveva organizzato le vacanze online ma qualcosa è andato storto ed è stata costretta a sporgere denuncia ai carabinieri.

A raccontare l'episodio è stata la stessa Roberta Beta al Corriere del Veneto, dopo essersi accorta di quanto accaduto. La donna aveva deciso di prenotare una bella villa a Cortina d'Ampezzo per trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia di una coppia di amici e del compagno. Tutto sembrava perfetto, finché la PR non si è accorta di essere caduta in quella che sembra a tutti gli effetti una truffa. La prenotazione della villa è avvenuta attraverso uno dei più noti e utilizzati siti di booking online nel mondo. Come accade in questi casi, Roberta Beta ha visionato le foto, letto le caratteristiche dell'immobile e ha deciso di prenotare la villa, versando l'acconto al proprietario per l'affitto. Sembrava procedere tutto regolarmente ma a poche ore dal San Silvestro ecco la brutta sorpresa: " Lunedì sera ci mettiamo in viaggio. Una coppia di amici che doveva trascorrere le feste con noi arriva prima a Cortina e recatisi nel luogo dove doveva esserci la villa non trova nulla. " Ovviamente il gruppo si allarma e Roberta Beta contatta la persona con la quale si era accordata solo pochi giorni prima: " Ci dice che ci saremmo visti in un determinato punto della città, ci indica anche il tipo e il colore dell’auto. Alla mia richiesta di invio della posizione Gps precisa del luogo, mi risponde con una foto generica della zona. " Fiutata la presunta truffa e viste le risposte vaghe e poco convincenti della persona, Roberta Beta si fa più incalzante con il suo interlocutore, finché questo non sparisce del tutto, non prima di assicurarsi di aver ricevuto il bonifico.