Roberta Di Padua sfiora la rissa con Armando Incarnato: "Ti meno"

Il nuovo anno 2020 si è aperto con delle accuse pesanti per Armando Incarnato. Se nelle scorse puntate, aveva sollevato delle illazioni nello studio di Uomini e donne, accusando Juan Luis Ciano di avere frequentazioni parallele alla sua partecipazione al trono over, nell'ultima puntata è, invece, esplosa una polemica sul suo conto. In sintesi, la dama Roberta Di Padua, che da tempo frequenta Armando, ha accusato quest'ultimo di avere rapporti intimi top-secret con Veronica Ursida. Secondo la segnalatrice, cioé, Armando e Veronica non avrebbero mai rivelato i loro rapporti carnali, in pubblico. “Permetti – è così partita all'attacco Roberta, in studio, scagliandosi contro Incarnato – che io mi trattengo, se tu dormi con una donna per due mesi e non lo dici?”. “Ma come mai Veronica non si ribella?”, ha, poi, proseguito. A irritare la Di Padua in studio era stata, poco prima, quella che potremmo definire una sorta di dichiarazione d'interesse di Armando rivolta a Barbara De Santi. "No, Maria ma come si fa? -si era domandata Roberta, per poi attaccare di nuovo Armando-, adesso ti piace anche Barbara? Ti piace far perdere tempo alla gente!".

"Tu saresti una persona vera? Una persona che dice 'Armando e Veronica sono fidanzati' e poi esce con me? -ribatte Armando a Roberta-.Ti avevo chiesto di non mentire e di non comportarti in un determinato modo. Se pensi che io e Veronica siamo fidanzati, con me non ci devi proprio uscire. Non devi farmi domande sul passato. Io ti ho raccontato di Ida (il cavaliere allude, poi, ad Ida Platano, ndr), perché non ti fidavi di me e volevo che tu decidessi se andare avanti o meno". Dal suo canto la bionda dama, Ursida, ha fatto sapere di volersi tutelare, per il figlio: “Ho mio figlio che è adolescente e non mi andava di raccontare queste cose”.

"Fai una brutta fine, non prendere in giro le persone", chiosa, poi, stizzita Roberta a distanza ravvicinata da Armando, sfiorando così una rissa in studio. "Che te ne frega?- ha, quindi, sentenziato Armando Incarnato, parlando vis à vis alla segnalatrice-. Hai mentito, io sono un uomo e non ti voglio!". "Meno male che io avevo raccontato alla Redazione determinate cose...-prosegue, nel confronto con la segnalatrice-, se io non l'avessi fatto avrei fatto una brutta figura a causa tua". Incarnato ha, quindi, attaccato Roberta, accusandola di aver spifferato alla Redazione del dating-show di Maria De Filippi alcuni dettagli della sua vita privata. "Tu ti devi preoccupare di me e di te e non di me con le altre, non sei la Redazione. Hai mentito, Roberta- ha concluso-. Ho parlato io di me alla Redazione". "Senti vengo là e ti meno, eh?!? - infierisce Roberta su Armando Incarnato, per poi accusarlo di averla provocata in un loro incontro-. Quando eravamo a cena, io ero con te e mi hai detto 'il tuo comportamento mi sembra tanto un 'vorrei ma non posso...'''.

Armando Incarnato si difende, ma non convince

Alla luce di quanto è emerso al trono over ai suoi danni, Armando Incarnato ha rispedito al mittente tutte le accuse ricevute in studio: "Ma quanto sei finta, Roberta?!?". Il cavaliere campano si è, così, scagliato contro Roberta, sostenendo che fosse stata lei a provocarlo in una loro cena avuta di recente. E la Di Padua, dal suo canto, non ha nascosto di aver tentato un approccio con Armando, per poi scoppiare in lacrime.

La condotta ad oggi assunta da Armando Incarnato al trono over sembra, tuttavia, non convincere molti, in primis Gianni Sperti. In più occasioni -anche nelle nuove registrazioni- infatti, l'opinionista ha invitato il campano a lasciare lo studio, sostenendo che Incarnato avesse almeno una frequentazione parallela alla sua partecipazione al trono over.