Roby Facchinetti: "I Pooh mi mancano, molti ci chiedono di tornare insieme"

Il 30 dicembre 2016 i Pooh dicevano definitivamente addio alla scena e ai loro fan. Uno scioglimento annunciato e vissuto serenamente, che però non ha mai incontrato il favore del pubblico, che non si è mai arreso ad una possibile reunion. A distanza di tre anni Roby Facchinetti è tornato a parlare della separazione artistica da Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D’Orazio. Lo ha fatto pubblicando sui social network una toccante lettera, il 30 dicembre, dove ha usato parole forti.

" Non mi par vero che siano passati soltanto tre anni da quella notte di Bologna; sembra un’eternità, che il sipario si è chiuso sulla magica avventura dei Pooh con Valerio che dall’alto ci accarezzava emozioni e ricordi ", scrive su Facebook l'ex voce e tastiera dei Pooh, ricordando quella data che ha segnato in modo indelebile la sua vita e quella di milioni di fan. Roby non ha nascosto la sua malinconia e la sofferenza vissuta prima e dopo la decisione di sciogliere il gruppo: " Va da sé che i Pooh mi manchino, eccome. Abbiamo sofferto tantissimo scegliendo di spegnere i motori della macchina della musica. Tanti di voi si chiedano ancora perché, e moltissimi ci incitino a tornare insieme. Però, sapete, non è giusto creare false aspettative ". Farlo, secondo Facchinetti, significherebbe rovinare la leggenda dei Pooh che, confessa, non potranno mai ritornarne: " Riccardo Fogli è stato importante per la bellezza dell’ultimo tour, e ormai senza di lui riprendere il discorso non sarebbe la stessa cosa. E senza Valerio, poi, senza il fondatore, senza il Poeta, è chiaro in modo definitivo che un ritorno dei Pooh sarebbe… senza Pooh. Senza verità ".