Rocco Siffredi, il figlio Leonardo Tano sfila sulle passerelle di Pitti Uomo

La carriera di modello per Leonardo Tano, figlio del porno attore Rocco Siffredi, è tutta in discesa. Il giovane, 19 anni compiuti da poco, sta ricevendo sempre più consensi nel mondo della moda, dopo il debutto ufficiale come testimonial di una linea di underwear lo scorso febbraio. Un noto marchio milanese lo ha, infatti, voluto come volto della campagna di intimo lanciata all'inizio dell'anno. Una collaborazione che prosegue con entusiasmo da entrambe le parti, per questo Leonardo Tano è salito sulla passerella della sfilata fiorentina a Pitti Uomo.

Nello splendido scenario del Nelson Mandela Forum di Firenze, decine di modelli hanno calcato la passerella con abiti casual e costumi e tra loro c'era anche il figlio più piccolo di Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, Leonardo. Sguardo profondo, fisico statuario e camminata decisa, Leonardo Tano ha calcato la passerella dello show con naturalezza e professionalità, incantando tutti, persino le grandi riviste di moda come Vogue, che di lui ha parlato sui social come di un nuovo talento. A sostenerlo c'era anche la sua famiglia che lo seguiva da dietro le quinte.

Nel backstage della sfilata, ad attenderlo, c'erano infatti il papà Rocco Siffredi e la mamma Rosa, con il fratello maggiore Lorenzo che, in quanto a fascino, non ha niente da invidiare a Leonardo. La carriera di Leonardo Tano nel mondo della moda si prospetta dunque ricca di soddisfazioni, visto che è entrato ufficialmente nella scuderia della Next Management firmando un contratto importante.

