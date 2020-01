Rocco Siffredi pazzo di Lucia Borgonzoni: "L'ho vista in foto..."

Questa domenica si terranno le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria. Ebbene sì, l'atteso giorno è ormai arrivato e si vota dalle 7 alle ore 23. Lo spoglio, invece, comincerà a partire dalle 23:01. E, in vista delle elezioni, un attore e produttore di film hard italiano e di fama internazionale ha concesso un'intervista esclusiva al portale-web d'informazione Affariitaliani.it. Nel suo ultimo intervento, lo stesso ha rilasciato delle dichiarazioni sulle elezioni regionali, che avvengono in questo weekend di fine gennaio. "Non la conosco - ha esordito nella nuova intervista, Rocco Siffredi, alludendo alla parlamentare di Forza Italia e candidata presidente in Calabria per il centrodestra, Jole Santelli-, ma deve essere estremamente sexy".

Parlando, poi, delle elezioni regionali che si terranno in Emilia Romagna, Rocco Siffredi non è riuscito a contenersi sul conto di Lucia Borgonzoni, parlamentare della Lega e candidata presidente in Emilia Romagna, per la coalizione del centrodestra: "L'ho vista in foto, è molto figa". Su Stefano Bonaccini (candidato presidente Pd, ndr), invece, l'attore hard ha rilasciato quanto segue: "Non è un uomo che rientra nei miei gusti come estetica, ma d'altronde che posso dire di un maschio?".