Rocio Morales aspetta il terzo figlio? Lo scatto social è sospetto

Rocio Morales oggi, 10 giugno, compie 31 anni. Questo è il primo compleanno da mamma bis e l’attrice vuole festeggiarlo al meglio. Ma un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto pensare che la felicità di Rocio Morales non fosse dovuta solo agli anni che passano, ma piuttosto alla famiglia che si allarga.

L’attrice è la compagna di Raoul Bova e con lui ha avuto anche due bellissime bambine: Luna, di tre anni e mezzo, e Alma, nata lo scorso autunno. I due attori si sono conosciuti sul set del film Immaturi-il viaggio e ne hanno già passate tante, specie dopo la separazione di Raoul dalla sua prima moglie. Il matrimonio è già da tempo nell’aria, anche se la data delle nozze non sembra essere stata ancora fissata. L’arrivo di un altro bebè (magari il primo maschietto) sarebbe il giusto regalo per la coppia in questa fase del loro rapporto.

“ IL 31 MI PIACE”… Mi trasmette buone energie… M’incurioscise… Ma mi entusiasma soprattutto viverlo insieme a voi meraviglie mie… Il mio primo compleanno con voi due! Felicidades a mí… Auguri a me! #31 #happybirthday ”, ha scritto Rocio Morales in un post di auto-augurio su Instagram. Nella foto sono presenti le sue bimbe, il suo ventre nudo e il numero “31” disegnato sopra. La manina della primogenita Luna e il piedino della piccola Alma sono poggiati sulla pancia della mamma.

Lo scatto tenero sembrerebbe non lasciare dubbi, se non per un dettaglio: Rocio Morales sembra essere in splendida forma e non presentare le rotondità tipiche di una gravidanza. Nonostante questo i follower si sono dimostrati piuttosto curiosi e hanno iniziato a chiedere con insistenza alla modella se fosse in attesa del terzo figlio. Ancora nessuna risposta in merito da parte di Rocio Morales o del suo compagno, ma quest’immagine fa ben sperare.