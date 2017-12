Rocio Munoz Morales su Raoul Bova: "Vorrei una famiglia allargata"

Il sogno di una famiglia allargata. È quello che coltiva Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova da qualche anno. L'attrice e modella d'origine spagnola si è aperta in un'intervista a Vanity Fair su un tema abbastanza delicato: la separazione dell'attore dall'ex moglie Chiara Giordano. Una storia che di tanto in tanto ritorna tra le pagine di cronaca, ma di cui non era noto il punto di vista di Rocio.

" Desidero che si realizzi il sogno di una famiglia allargata dove amore e rispetto siano le parole più importanti per tutti - ha spiegato l'artista - Dove potere stare finalmente uniti e in equilibrio dentro la vita di un padre, con normalità e affetto. Come si fa? Tenendoci. Credendoci. Con pazienza. Non c’è più tutta quella fretta che le cose accadano. Natura e tempo portano frutti. Ma noi adulti siamo i primi a doverci impegnare ogni giorno nella semina ".

Lei e Bova hanno una bimba di due anni, Luna, chiamata così poiché il nome è identico sia in italiano che in spagnolo. Vivono una quotidianità comune a tante altre famiglie - nonostante la celebrità - e soprattutto il romanticismo, la tenerezza, quelle piccole cose che rappresentano la serenità di un'unione gioiosa. Ma a volte l'attrice spagnola sente che le cronache siano andate un po' troppo a scavare in determinate vicende.