Rodrigo Alves è una Barbie: "Mi sono sempre sentita donna"

C’era grande attesa, per vedere a “Live non è la d’Urso” Rodrigo Alves, per la prima volta in tv, dopo la profonda trasformazione che lo ha portato nuovamente a cambiare. Il Ken umano, che da semplice ragazzetto un po’ sovrappeso, si è lentamente trasformato usando la chirurgia plastica fino a trasformarsi nel suo personaggio preferito il fidanzato di Barbie ha deciso di fare ancora di più.

Innumerevoli sono stati gli interventi, a volte anche estremamente dolorosi, tra cui in ultimo la rimozione di alcune costole per avere la vita più sottile, a cui Rodrigo si è sottoposto fino a cancellare completamente le sue vecchie sembianze, tanto da non essere neanche più riconosciuto, e per questo fermato, dalla Polizia, a cui aveva mostrato un documento di identità che ovviamente non le somigliava più.

Ma ora, la notizia choc, che ormai da tempo sta circolando è che questa prima trasformazione ormai non lo soddisfava più e così da “Ken”, Rodrigo è diventato “Barbie”. Una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto per le nuove operazioni che ha dovuto affrontare per questo ennesimo cambiamento. Ora a “Live non è la d'Urso” arriva mostrando il suo nuovo aspetto, fatto da una lunga parrucca biondo platino, fianchi rotondi vita sottile e seno generoso, finalmente a suo dire felice, che suscita ammirazione da parte del pubblico e degli opinionisti presenti.

Ma non tutti sono della stessa opinione, c’è chi con qualche battutina al vetriolo cerca di attaccarlo, nonostante i complimenti della padrona di casa, che manda però in onda un filmato che mostra la sua intera trasformazione, da semplice ragazzo brasiliano a diva old style. Eliminati i finti addominali, realizzati con una tecnica particolare, Rodrigo, anche aiutato dal chirurgo plastico Giacomo Urtis, con cui la scorsa estate ha anche inciso un disco, si è lentamente trasformato. Ma solo rivedendo il video in diretta, si comprende dall'espressione del suo viso, nonostante il botox, che qualcosa non va e che quello che viene mostrato lo fa addolorare.

Ed infatti appena si ritorna in studio, scoppia in lacrime, raccontando quella che in apparenza più sembrare solo una bizzarria estrema, nasconde invece un dolore più profondo. “ Non riesco a vedermi come ero - racconta Rodrigo trattenendo le lacrime - io sono nato una disfunzione e non produco testosterone. Per tutta la vita ho provato a diventare un uomo. Ci ho provato sottoponendomi a tanti interventi ma niente .