Roma, aggressione a Kiko Nalli: teppisti gli causano trauma cranico

Nessuna grave conseguenza per Kiko Nalli dopo l'aggressione subita a Roma. Il racconto di tutto è avvenuto sui social, precisamente nelle storie di Instagram, dove l'uomo ha riferito di essere stato avvicinato e picchiato da alcuni teppisti che gli avrebbero dato dei colpi in testa.

Pare che Kiko stesse camminando lungo un marciapiede di Roma quando è stato avvicinato da diversi giovani ragazzi in scooter. Dapprima, l'uomo era stato fermato da alcune ragazze che volevano scattare un selfie con lui, ovviamente concesso dal parrucchiere. Poco dopo, i ragazzi che passavano lo hanno aggredito prima ancora che lui potesse reagire e difendersi. Dal suo racconto pare che i giovani gli abbiano scagliato addosso degli oggetti che l'uomo non è riuscito a identificare, che lo avrebbero colpito con violenza sul capo e nel mentre pare che i giovani usassero epiteti irriferibili nei confronti di Barbara d'Urso, non presente.

Sono stati attimi concitati e non è chiaro se Kiko Nalli sia riuscito a identificare il numero di targa dello scooter a bordo del quale viaggiavano. L'unica preoccupazione dell'uomo in quel momento è stata quella di raggiungere l'ospedale più vicino per ottenere le medicazioni ed effettuare tutti i controlli del caso. Kiko Nalli è stato sottoposto a una Tac che ha evidenziato un trauma cranico con alcune escoriazioni ma per fortuna non ci sono state conseguenze peggiori.