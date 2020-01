Romina Carrisi: "Vivo un momento di transito ma ho ritrovato papà"

Nella notte di San Silvestro Romina Carrisi era al fianco dei suoi genitori per festeggiare l'arrivo del 2020 sul palco del concertone in piazza a Potenza. Insieme a Romina e Albano, la 32enne ha detto addio a un 2019 a tratti difficile, segnato dalla recente scomparsa della nonna paterna, Yolanda. Che quello appena terminato non sia stato un anno facile, lo ha confessato lei stessa ai suoi follower sui social network. Il tour in giro per il mondo con la coppia di cantanti, il dolore del ricordo ancora vivo della scomparsa della sorella Ylenia e poi la morte della nonna paterna le hanno fatto attraversare un 2019 fatto di alti e bassi.

Romina Carrisi ha risposto alle domande curiose dei suoi fan nelle storie di Instagram alla vigilia del Capodanno. Tra i ricordi più belli dell'anno appena conclusosi c'è una foto con il padre Albano Carrisi. Uno scatto di padre e figlia felici e che lei ha spiegato essere uno dei ricordi migliori: " Aver ritrovato il piacere di stare con papà è stato uno dei regali più belli del 2019 ". Romina junior ha svelato di aver superato i suoi limiti, ritornando a godersi il tempo trascorso con il padre Albano, uomo carismatico e punto di riferimento per lei.



Romina Carrisi ha aperto il suo cuore a un utente che gli ha chiesto come stava, ammettendo di vivere un momento particolare della sua vita, fatto di pensieri non sempre positivi e di grande lavoro interiore: " Spesso i sorrisi nascondono le più grandi tristezze. Vivo un momento di transito dove correggo i miei pensieri istintivo negativi in delle correzioni mentali, dove mi dico che tutto succede per il mio (nostro) bene ". La figlia di Romina Power, con la quale ha un rapporto molto speciale, ha colto l'occasione per fare una riflessione profonda sul suo modo di essere e di vivere: " Non devo (dobbiamo) pensare a quello che non abbiamo, ma a quello che diamo per scontato che invece è molto importante. E allora la vita ha un altro sapore e i sorrisi non sono maschere ma semplicemente esternazione di un sentimento faticosamente semplice. Perché a volte è faticoso essere. Realmente. Felici. Per noi nostal/romantici ". Il lutto vissuto all'inizio di dicembre, con la morte della nonna Yolanda, madre di Albano Carrisi, è stata per lei e per tutta la famiglia un duro colpo. Romina Carrisi era molto legata alla figura della nonna e nei giorni del lutto ha più volte pubblicato messaggi di affetto sui social network per ricordarla.