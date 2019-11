Romina Power ricorda il compleanno di Ylenia: "Avrei voluto tenerti così"

L'ex consorte di Al Bano Carrisi, Romina Power, è tornata a parlare al web dell'amata figlia, Ylenia Carrisi, la quale è scomparsa in circostanze del tutto misteriose negli Stati Uniti d'America. Nello specifico, la showgirl americana, Power (classe 1951), ha pubblicato una nuova foto che la immortala mentre abbraccia la figlia mai più ritrovata. Uno scatto struggente, postato diverse ore fa e in vista della data di oggi, 29 novembre, giornata in cui ricorre il compleanno di Ylenia, che avrebbe compiuto 49 anni e con cui i genitori, Al Bano e Romina, avrebbero avuto un'ultima chiamata tra il 31 dicembre 1993 e il 1° gennaio 1994.

"Happy birthday, Ylenia! I would have liked to have kept you like this forever! #yleniacarrisipower #love #birthdaygirl #missingperson #missing". Quest'ultime sono le parole riportate nella descrizione della nuova foto pubblicata dalla Power su Instagram, che sono l'equivalente in inglese delle seguenti parole: "Buon compleanno, Ylenia! Mi sarebbe piaciuto tenerti stretta a me, come in questa foto, per sempre!". L'immagine in questione ha, in poco tempo, fatto incetta di like. Nello specifico, la foto ha ottenuto oltre 9mila mi piace e non sono mancati messaggi di auguri e di speranza, sotto l'ultimo post della showgirl ed ex moglie di Carrisi, per la donna mai ritrovata a distanza di 25 anni dalla sua scomparsa.

Il commovente post pubblicato in rete da Romina Power segue all'intervento della stessa attrice e cantante americana, registrato a Chi l'ha visto?, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli. Dalla regia del noto format di approfondimento giornalistico sui casi di cronaca nera e sparizioni, è stato recentemente trasmesso un rvm contenente le immagini che mostrano come sarebbe - secondo le ipotesi dell'antropologa forense Chantal Milani- il volto invecchiato di Ylenia Carrisi. Quest'ultima, nata a Roma il 29 novembre 1970, oggi potrebbe essere ancora viva. Il servizio lanciato dal noto programma Rai dà spazio anche alle commosse e recenti dichiarazioni rilasciate da Romina Power, la quale spera che la figlia non sia morta.

Romina Power interviene a Chi l'ha visto?

La speranza nutrita da Romina Power, nonostante lo scorrere inesorabile del tempo, di riabbracciare la figlia Ylenia - scomparsa a New Orleans- non si affievolisce, così come si evince dalle ultime dichiarazioni della showgirl, che ha lanciato l'ennesimo e disperato appello, a Chi l'ha visto?: "Il mese di novembre lo considero il mese di Ylenia. In questo mese, io posto una sua fotografia nel caso qualcuno la riconoscesse. Mi rendo conto che sono passati 25 anni dalla sua scomparsa, ma nel cuore di una madre la speranza non muore mai. La speranza di poterla riabbracciare".

Segui già la pagina de Il Giornale Pop?