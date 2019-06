Il figlio di Romina Power va a trovare la madre e la intrattiene con un dj set. Scoppia la polemica

L'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, è finita al centro dell'attenzione mediatica per un intervento chirurgico subito al ginocchio. Solo poche ore fa, la Power ha anticipato agli internauti di essere pronta ad uscire dalla struttura ospedaliera presso cui era stata ricoverata.

L'attrice e cantautrice ha rivelato inoltre, per i fan più curiosi, di aver subito un delicato intervento di "artroscopia", che in campo medico è una tecnica chirurgica minimamente invasiva, che permette la diagnosi e la cura di numerose problematiche del ginocchio.

Ma a far discutere il popolo del web è stata una visita speciale. Poco prima di prepararsi per la sua uscita dall'ospedale, Romina è stata infatti intrattenuta in camera dai figli Romina junior e Yari, il quale si è presentato dalla madre, in clinica, con tanto di attrezzatura adibita per suonare un "dj-set" .

Romina Power esce dall'ospedale: le critiche sulla famiglia

"Lasciando la clinica Villa Margherita, dopo l'intervento in Artroscopia al ginocchio- ha fatto sapere Romina Power con una nuova foto -. Ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti, il prof Alicicco, la caposala Gabriella D'Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica. Più naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale".

Tuttavia, l'immagine che ritrae Romina sorridente, per la sorprendente visita ricevuta da Yari in clinica, ha fatto discutere sul web. Tra le critiche riportate su Facebook, per la foto "incriminata", si legge infatti: "Non bastava un bicchiere di vino con un panino?"; "Chissà la felicità degli altri degenti...". E ancora: "...Questo, mentre ai comuni mortali rompono le pa***, se si resta un minuto in più a far compagnia ad un familiare in degenza".