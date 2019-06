Romina Power operata per un problema al ginocchio

Svelato il mistero del ricovero in ospedale di Romina Power. La popolare cantante italiana nelle scorse ore aveva pubblicato una fotografia sui social dove si mostrava in un letto di ospedale con l'ago della flebo nella mano. Poche parole per dire che tutto era andato bene e per i ringraziamenti a medici, infermieri e anestesisti. Ma nessun dettaglio in più sul ricovero. Fan e follower si erano, così, preoccupati per le sue condizioni di salute incerte.

Oggi l'ex moglie di Al Bano Carrisi ha pubblicato sul suo account Instagram un nuovo post dove spiega cosa è successo: " Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l'intervento in Artoscopia al ginocchio, ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti , il prof Alicicco, la caposala Gabriella D'Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica . Più, naturalmente i miei figli Romina e Yari ,che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale ".

La cantate si è sottoposta a un intervento di routine al ginocchio, un'operazione programmata da tempo ma che comunque l'ha costretta al ricovero ospedaliero. Ora la cantante dovrà osservare un periodo di riabilitazione di poche settimane prima di poter tornare a camminare bene. Intanto al suo fianco, come lei stessa ha confermato, c'è la sua famiglia, in primis i figli Yari e Romina Carrisi che l'hanno spronata e supportata in questi giorni.