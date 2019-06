Romina Power operata: "Tutto è bene quel che finisce bene"

L'allarme sulla salute di Romina Power è scattata giovedì scorso quando, su Instagram, aveva pubblicato una foto in cui si mostrava con una canula per una terapia e un braccialetto ospedaliero con i suoi dati. Lo scatto aveva immediatamente fatto scattare l'allarme tra i suoi fan, i giornali ripresero la notizia e subito si cercò di capire quale fosse il suo problema di salute. Nulla di grave fortunatamente per la ex moglie di Al Bano, un'operazione in artoscopia al ginocchio.

Romina Power sta bene

Ieri è arrivata la notizia che tutti si aspettavano, l'intervento è andato bene: "Ringrazio di cuore il prof Petrucci, il prof Cauti , il prof Alicicco, la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica - ha scritto Romina sul suo profilo Instagram - Più, naturalmente i miei figli Romina e Yari, che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale". Allarme rientrato dunque, già subito dopo l'intervento la Power scrisse: "Tutto bene quel che finisce bene. Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti" dando un sospiro di sollievo a tutti coloro in apprensione per lei.

Al Bano e Loredana Lecciso, per il momento, non hanno rilasciato dichiarazioni. Non molto tempo fa la showgirl aveva rivelato di essere pronta a tendere una mano a Romina, perché il suo desiderio è che possano vivere in armonia come una famiglia moderna allargata. Qualche giorno prima dell'operazione la Power incontrò la Lecciso, e poco dopo quest'ultima dichiarò: "Ricordo qualche anno fa, era la domenica delle Palme e Al Bano mi chiese se poteva invitare Romina a pranzo da noi...vorrei che ci fosse più spesso una nostra domenica delle Palme, non dico tutti i giorni ma mi piacerebbe che tutti insieme tornassimo a condividere dei bei momenti".

