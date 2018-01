Romina provoca, Lecciso risponde Spunta foto di Al Bano con i figli

Tra Loredana Lecciso e Romina Power è sceso il gelo. Le parole della cantante a Domenica In hanno dato uno scossone probabilmente alla coppia Al Bano-Lecciso. Di fatto la cantante non ha usato giri di parole e ha confessato i suoi sentimenti per il cantante: "Il mio amore per lui non finirà mai". Una dichiarazione che ha riacceso il gossip e dunque riapre le speranze dei fan di rivedere nuovamente insieme anche sul piano sentimentale la coppia. Al Bano ha più volte sottolineato come il suo rapporto con Romina ormai sia da considerarsi come quello tra "fratello e sorella". Di fatto però la Lecciso dopo aver ascoltato le parole di Romina ha deciso di reagire.



Infatti su Instagram i fan della Lecciso hanno notato una foto che ha il sapore di una sorta di risposta alla cantante che è diventata sempre più una presenza ingombrante negli equilibri della coppia. Nell'immagine c'è Al Bano che abbraccia i due figli avuti da Loredana Lecciso e a seguire c'è un commento: "Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano” (Antoine de Saint-Exupéry )". I fan della showgirl hanno letto in queste parole e in questa foto la voglia di sottolineare che il presente di Al Bano è nella sua nuova famiglia. Quella che ha costruito dopo la separazione di Romina. Insomma è probabile che il braccio di ferro a distanza tra Romina e Loredana possa durare a lungo...