Rosa Perrotta: "Il 22 è arrivato ma per ora tutto tace". Quando nasce il piccolo Dodo?

Il 22 luglio è arrivato ma qui " tutto tace ”. Rosa Perrotta non ha ancora dato alla luce il suo piccolino che non ha nessuna intenzione di venire al mondo. Solo pochi giorni fa l’influencer aveva proposto ai suoi follower un gioco social, che consisteva nell’indovinare la data del parto. Molti avevano votato il 22, perché proprio il 22 maggio di due anni fa Rosa Perrotta ha scelto a Uomini e Donne il suo compagno, Pietro Tartaglione.

Il numero ha portato fortuna in passato, e questo era bastato a far sperare tutti i fan e i genitori compresi. Durante gli aggiornamenti mattutini, Rosa Perrotta è apparsa abbastanza scettica, anche se non si è persa d’animo: “ Per ora tutto tace, vediamo se stasera questa famosa giornata darà i suoi frutti ”.

La gravidanza di Rosa Perrotta sembra non finire mai, un po’ come fu quella di Meghan Markle. E l’ilarità sui social è all’ordine del giorno. Anche l’influencer affronta l’attesa con un’allegria contagiosa, sebbene sia ovviamente stanca e appesantita. Nella giornata di ieri, mentre era in piscina con alcuni amici, si “lamentava” del fatto di essere stata esclusa dai giochi con la palla, a causa del suo stato interessante, che la rende rotonda a sua volta.

Ma i sacrifici dureranno ancora poco: anche se Dodo, diminutivo di Domenico, decidesse di non nascere oggi, il parto dovrà avvenire necessariamente entro fine mese. Il figlio di Rosa Perrotta ha circa nove giorni per nascere spontaneamente, evitando alla mamma un parto cesareo.

Solo dopo il suo arrivo, l’influencer e Pietro Tartaglione potranno pensare nuovamente alle nozze: teoricamente si sarebbero dovuti sposare il 7 giugno scorso, ma l’arrivo di Domenico ha cambiato tutti i loro piani e le loro priorità, e sono stati costretti a rimandare. La gravidanza non era prevista e inizialmente ha spaventato molto Rosa Perrotta: “ All’ inizio non vi nascondo che avevo un sacco paura perché come sapete non era stato messo in cantiere. Quindi essendo una cosa così grande e importante che arriva all’ improvviso, per me che tendo a controllare e pianificare tutto, non è stato semplice ”. Ma la vista degli occhi, delle manine e dei piedini cancellerà ogni timore e l’istinto saprà guidarla.