Rosa Perrotta non ha ancora partorito: il piccolo Domenico "spiega" il perché

“ No, non è nato ”. Rosa Perrotta come ogni mattina ha aggiornato le sue follower sulla sua gravidanza. La data del parto era prevista qualche giorno fa, ma il piccolo Dodo (diminutivo di Domenico) vuole ancora farsi attendere.

Questa volta per rispondere alle tante fan che le chiedevano quando sarebbe nato il suo bambino, Rosa Perotta ha trovato un escamotage molto carino. Ha scritto un post su Instagram, immaginando che fosse lo stesso Domenico a parlare.

“ Buonasera. Confermo la mia volontà di restare ancora in questo pancione. Ho delle valutazioni di convenienza da fare ”, inizia così il messaggio di “Domenico” Tartaglione. Prima di nascere è necessario fare una lista dei pro e dei contro. Tra gli elementi a sfavore il figlio di Rosa Perrotta elenca: il caldo, la gente “ esaurita ” e la mamma “ matta ”. ” Qui si sta freschi, si mangia in abbondanza e si dorme pure bene...quando mi ricapita di tornarci! ”, fa notare il piccolino.

Ma Dodo sa che ad attenderlo ci sono tante persone e non può deluderle. L’unica soluzione è scendere a patti: “ Quello che chiedo è: tetta disponibile h24, culla accogliente, pannolini delicati. E le tutine per favore, controllate la matta, cercherà in tutti i modi di rendermi ridicolo. Ah e mio padre, non voglio che mi chiami ‘Braciolino’. Datemi quello che voglio e ne parliamo ”.