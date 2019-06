Rosa Perrotta è vicinissima al parto: "Se non doveste avere più mie notizie..."

Mancano forse minuti, ore o pochi giorni al grande evento per Rosa Perrotta. O almeno questo è stando a quanto l'ex tronista di Uomini e donne ha comunicato ai suoi follower, tra le sue ultime Instagram stories.

Il parto per la modella campana sarebbe imminente e la Perrotta ha già deciso che chiamerà il nascituro Domenico, proprio come il padre del suo ex corteggiatore e promesso sposo, Pietro Tartaglione.

È in arrivo la cicogna per Rosa Perrotta

“Sappiate che, se dovessi scomparire improvvisamente - ha assicurato Rosa Perrotta sul suo profilo Instagram- un giorno e se non doveste avere mie notizie per più di 5/6 ore, vuol dire che sono andata a sfornarlo. Quindi non vi spaventate e pregate per me”.

Dunque, dalle ultime parole riportate dalla promessa sposa, Rosa, trapelerebbe che il parto sia molto vicino. La futura mamma vorrà concedersi una pausa dal lavoro? “Dopo il parto, continuerò a fare la mia vita, il mio lavoro- ha chiarito la web influencer ed ex pupilla di Maria De Filippi- Questa gravidanza è stata una parentesi…”.

