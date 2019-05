"Sembra una budellona". I social insultano Rosa Perrotta per una foto

Rosa Perrotta è finita ancora una volta sotto la forca del popolo social. A far scatenare critiche e offese é stata una foto pubblicata dall'ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram. La bella partenopea, all'ottavo mese di gravidanza, ha pubblicato un post dove indossa un abito decisamente stretto, che mostra alcune parti del corpo. "Ogni volta che riesco ad infilarmi – scrive nel suo post - in un vestito non premaman all’8...(e non capita spesso) sono soddisfazioni!". Un outfit molto succinto che alcuni hanno giudicato inguardabile, oltre che volgare. Molti si sono dunque scagliati contro di lei: "Volgare, sei indecente", "Se hai difficoltà ad infilarlo un motivo ci sarà", "Il vestito orribile ...considera che sei in gravidanza ...non capisco cosa vuoi dimostrare" oppure "Sembra una budellona".

Qui però non si tratta solo di haters, perché questa volta neanche i fan più accaniti hanno trovano parole positive per lei e per il suo outfit: "Sei sempre molto bella Rosa ma questa volta non mi piace questo completo probabilmente per il colore... Da mamma a mamma... Un consiglio", "Non è il caso indossare un vestito così fasciato Rosa non ti sta bene". E ancora: "La parte sotto xò nn ti sta bene Rosa, scusa la mia sincerità", "Bellissima ma la parte sotto non mi piace tanto come ti sta". Insomma una vera e propria caduta di stile per Rosa Perrotta, che già era stata bersaglio di critiche nelle scorse settimane. Il popolo del web si era, infatti, scagliato contro di lei e il compagno Pietro Tartaglione per gli esercizi fisici che l'ex tronista continua a fare in gravidanza e che per molti sarebbero nocivi per il piccolo che ha in grembo.

