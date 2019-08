Rosa Perrotta presenta il piccolo Dodo: "Da oggi ci sono anch’io"

Solo poche ore fa Rosa Perrotta ha dichiarato su Instagram di non essere pronta a condividere il volto del piccolo Domenico. Una scelta di cuore quella dell'influencer ed ex naufraga, impaurita dai commenti negativi degli odiatori seriali del web che non perdono occasione per attaccare, senza scrupoli. Lo sfogo di Rosa Perrotta: “ Fin quando si tratta di me sono adulta e vaccinata e mi possono difendere. Ma il pensiero di qualcuno che potrebbe avere un pensiero cattivo su mio figlio o rivolgergli energie negative mi manda in bestia. Se non lo faccio vedere è per gente come voi, che mi spaventa e rovina questo mezzo pazzesco e stupendo, perché la condivisione è una cosa bellissima ma a rovinarlo è gente frustrata e che sfoga sui social la propria repressione".

Sebbene siano tanti gli hater che ogni giorno commentano le foto di Rosa Perrotta, sono molti di più sono i commenti positivi che l'influencer riceve a ogni suo post. Sono migliaia le persone che quotidianamente inondando d'amore Rosa Perrotta e adesso il suo piccolo Dodo. Probabilmente è per loro che l'ex naufraga ha cambiato così rapidamente idea e ha deciso di condividere la prima foto di Domenico sul suo profilo di Instagram.