Roshelle esplosiva sui social (e Sfera Ebbasta apprezza)

Roshelle, al secolo Rossella Discolo, ne ha fatta di strada dalla partecipazione a X Factor. Era il 2016 quando, appena ventenne, partecipò al talent musicale di Sky nella squadra capitanata da Fedez. Il suo inedito per la finalissima di X Factor 10 scalò la classifica di Itunes in pochi giorni, ma l’eccentrica cantante si dovette accontentare del quarto posto.

Nel suo ultimo video "Tutti Frutty" appare, nuda, a cavallo a passeggio per le vie di Milano. Oggi, impegnata nelle registrazioni di nuovi brani, Roshelle fa sognare i suoi fan e follower con un nuovo scatto sensuale che ha attirato l’attenzione anche di qualche personaggio famoso del mondo della musica rap. Sul suo account Instagram la cantante dai capelli rosa, suo marchio distintivo, ha pubblicato nelle scorse ore alcune foto che la ritraggono con indosso un ridottissimo bikini verde maculato, tanto stretto da mettere in mostra il suo formoso decolté.