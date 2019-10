Roshelle stupisce al Roma Film Fest con un abito a rete con nulla sotto

Il Roma Film Fest dà già spettacolo anche fuori dalle sale di proiezione. Il red carpet è una fonte inesauribile di show e anche la kermesse della capitale ha regalato alcuni spunti interessanti. Chi ha fatto molto parlare di sé è stata Roshelle, un nome che forse ai più è sconosciuto ma che sta emergendo nel mondo della musica, anche grazie alla partecipazione alla decima edizione di X-Factor.

La cantante ha sfilato sul tappeto rosso del Roma Film Fest in occasione della prima di Hustlers, thriller con un cast d'eccezione. Roshelle ha deciso di stupire tutti, presentandosi sul red carpet con un abito a rete dorato dalle maglie molto ampie. Sotto, la cantante indossava solamente un perizoma color carne e nient'altro. Non era presente il reggiseno ma l'abito non risultava comunque scandaloso perché sopra il seno le maglie erano molto più strette rispetto al resto del corpo e lasciavano solamente intravedere le forme, lasciando ben poco all'immaginazione. Capelli rosa raccolti in due codini e passo felpato, Roshelle ha conquistato i fotografi del Roma Film Fest con il suo look.

La cantante è stata la prima a lasciare il segno al festival di Roma, prima di lei nessuno dei personaggi che era passato sul tappeto rosso aveva lasciato una traccia. Il Roma Film Fest è una manifestazione importantissima per il settore cinematografico ma non ha la forza mediatica del Festival di Cannes o di quello di Venezia, per esempio. Sono tre manifestazioni che colpiscono target diversi. Accanto a Roshelle sul red carpet ha sfilato il designer Rediet Longo, un altro artista istrionico ed esuberante, che per dare un tocco di originalità al look total black ha indossato una vistosa e lunga pelliccia con stampa animalier.