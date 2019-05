Royal Baby, la sorella di Lady Diana tra i primi a conoscere Archie

Lady Jane Fellowes, una delle sorelle maggiori di Lady Diana, ha conosciuto il royal baby Archie, prima ancora di William e Kate, di Carlo e Camilla. Mentre i duchi di Cambridge si sono presentati a Frogmore Cottage per una breve visita solo una settimana dopo la nascita e senza figli, Carlo e Camilla non hanno ancora avuto tempo di conoscere il loro nipotino (ma la loro visita avverrà a giorni). Lady Jane, invece, non si è fatta attendere: è stata tra le prime persone, dopo Harry e Meghan, Doria Ragland e la regina, a tenere in braccio Archie. Nessuno si aspettava che William e Kate ritardassero così tanto la visita ad Archie, né che lasciassero a casa i loro Royal Babies. Di certo, però, proprio nessuno avrebbe creduto che una delle prime a recarsi a Frogmore Cottage sarebbe stata Lady Jane.

Molti non la conoscono affatto, altri la ricordano vagamente in quanto sorella di Diana Spencer. Lady Jane Fellowes, però, è stata nominata insieme agli altri zii materni di Harry nel comunicato ufficiale di Buckingham Palace che annunciava la nascita di Archie. I loro nomi e la loro presenza ha, in qualche modo, dovuto supplire all’assenza di Diana. Il fatto che Lady Jane si sia recata subito a Frogmore, però, dice molto di più. A quanto pare Harry è legatissimo ai fratelli della madre e in particolar modo a Jane.

Secondo il magazine Elle proprio questa zia rappresenta una seconda madre per il duca di Sussex. Le prove di questo affetto profondo non mancano: Lady Jane è stata la prima persona della famiglia a cui Harry ha voluto presentare Meghan. Le due si sarebbero amate da subito. Meghan ha potuto vedere in lei qualche riflesso della suocera mai conosciuta, tanto che, nell’intervista avvenuta dopo il fidanzamento, ha dichiarato: “Penso che poter parlare con le sue zie, in qualche modo, mi possa dare la possibilità di conoscere una parte di lei”.