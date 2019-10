La Royal Family supporta Meghan Markle su Twitter

La Royal Family adotta un nuovo approccio social per difendere Meghan Markle.

Come riporta l’Express, c’è stata nelle ultime settimane una grossa ondata di troll che hanno attaccato gli account ufficiali della Royal Family, in particolare per schernire o offendere la duchessa di Sussex. C’è stato anche chi l’ha difesa: un’utente Twitter con il nickname di Anne Boleyn - un nome fortemente simbolico, quello della seconda moglie di Enrico VIII, da lui decapitata.

La donna ha ringraziato Meghan e l’ha elogiata per rappresentare le forze del cambiamento, celebrate dalla duchessa nel numero di Vogue in cui è stata guest editor. Anne Boleyn ha messo in risalto come i detrattori di Meghan siano fortemente conservatori e come la duchessa incarni “ uno spostamento sismico di potere e cultura ”, tanto che i suoi nemici “ sono furiosi e terrorizzati ”.

Il tweet della donna è stato apprezzato pubblicamente su Twitter dall’account ufficiale della Royal Family. Si è trattato di un’assoluta novità, perché di solito - sebbene Kensington Palace cerchi di arginare i troll - non si schiera mai così apertamente, mantenendo anche sui social il proverbiale aplomb britannico.

Molti fan di Meghan si sono uniti all’elogio fatto da Anne Boleyn e sono stati lieti di vedere un approccio maggiormente proattivo e meno tradizionale da parte della Royal Family.

Meghan e il Principe Harry stanno per prendersi una pausa dai loro doveri reali. Una fonte ha rivelato che, dopo aver ottemperato agli impegni già programmati fino a metà novembre, i Sussex cercheranno di trascorrere più tempo in famiglia. Questo include anche una visita negli Stati Uniti per festeggiare il Giorno del Ringraziamento con la mamma di Meghan Doria Ragland.

