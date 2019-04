Rubano l’auto a Diana Del Bufalo, ma era solo il fattorino dell’hotel

Tra borghi meravigliosi e momenti di relax alle terme, Diana Del Bufalo sta trascorrendo una breve vacanza tra Umbria e Toscana in compagnia di un’amica. È proprio in quest’occasione che le due giovani si sono ritrovate, loro malgrado, vittime di un simpatico siparietto. Diana Del Bufalo, sempre molto attiva sui social, ha recentemente pubblicato numerosi video e scatti della sua breve vacanza pasquale e ha voluto condividere con i suoi follower un momento singolare che l’ha vista protagonista insieme all’amica, Sophia.

Mentre alloggiavano presso l'hotel di Bagno Vignoni, Diana Del Bufalo ha creduto che le stessero rubando l’auto sotto gli occhi. L’amica, nel tentativo di raggiungere il presunto ladro, è corsa dietro alla vettura per alcuni metri prima che l’auto si arrestasse. A questo punto Diana e l’amica hanno capito che la macchina non era stata rubata, ma semplicemente un addetto dell’albergo la stava parcheggiando. Ovviamente la gag è stata motivo di ilarità e sfottò tra le amiche e Diana Del Bufalo ha voluto comunque elogiare, simpaticamente, la compagna di avventure definendola “Wonder Woman” e “My hero” in uno scatto pubblicato nelle sue Stories di Instagram.

Diana Del Bufalo era da poco tornata da un viaggio alle Maldive in compagnia di alcuni amici e dell’inseparabile compagno di avventure, l’attore Cristiano Caccamo. Durante le Feste di Pasqua, visti gli impegni lavorativi del fidanzato Paolo Ruffini (al cui fianco si vede sempre più di rado), ha deciso di trascorrere qualche giorno di pace e relax insieme alla storica amica.

