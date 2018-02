Rudy Zerbi: "Ho perdonato Davide Mengacci. Ma per me non è lui il mio papà"

"Ho passato momenti di grande rabbia, poi l’ho perdonato" . Rudy Zerbi ha scoperto di essere figlio di Davide Mengacci quando aveva trent'anni. Adesso che da quel giorno è passato un po' di tempo, può raccontare tutto quello che ha passato. Lo ha fatto confidando a Silvia Toffanin, durante una puntata di Verissimo, di quando ha scoperto del suo padre biologico e di come Maria De Filippi lo abbia aiutato "in un momento di grande difficoltà" .

A crescere Rudy Zerbi sono stati due uomini. Il primo, quello che gli ha anche dato il cognome, e poi il secondo marito della madre. "È stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre - ha raccontato a Verissimo - mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte" . Quando ha scoperto che Davide Mengacci è il suo vero padre, Rudy Zerbi aveva già un figlio. Sapeva già, dunque, che cosa significasse essere padre. "Quando tu pensi che la tua vita sia in un modo e sei già papà a tua volta e poi scopri che è tutta un’altra cosa è difficile rimanere impassibile - ha raccontato ancora su Canale 5 - ho passato momenti di grande rabbia ma ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono" . Ma un dispiacere gli è rimasto: "Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui..." .