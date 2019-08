Rumer Willis: "Da adolescente ero presa di mira perché grassa"

Essere figlio di genitori famosi non è sempre facile, soprattutto se loro si chiamano Bruce Willis e Demi Moore. Rumer Willis l'ha imparato a sue spese quando si è trasferita a Hollywood, dove ha iniziato a sentire il peso gravoso della fama e dell'iconicità di sua madre e di suo padre, che le ha acuito le sue insicurezze di adolescente.

Fino a 15 anni Rumer Willis ha abitato in Idaho, un Paese tranquillo in cui è riuscita a crescere senza la pressione dei media. Si è poi trasferita a Hollywood ed è qui che per lei è iniziato il suo periodo più difficile. Rumer Willis non era un'adolescente filiforme e a quell'età i complessi sulla forma fisica possono essere opprimenti, soprattutto se devi fare quotidianamente i conti con paparazzi e cattiverie di gossip. Gli anni in cui Rumer stava crescendo erano i primi in cui stava prendendo piede la moda dei siti di gossip. La sua presenza a Hollywood e l'apparenza non all'altezza della fama di sex symbol dei suoi genitori la misero al centro di un turbinio di critiche e cattiverie che hanno influito sulle sue già labili sicurezze.

È quello che ha raccontato recentemente sulle pagine dell'HuffPost, ricordando di quando la prendevano in giro perché “ grassa e con una mascella enorme. ” Inevitabilmente le chiacchiere dei giornali e dei siti di gossip hanno minato la crescita di Rumer Willis, che a 15 anni era naturalmente influenzabile da certe critiche: “ Quando hai 14-15 anni non hai ancora capito realmente che vali come persona, io pensavo 'ok, allora se divento magra, mi vesto nel modo giusto o mi presento super sexy, allora così sarò apprezzata e verrò desiderata da un uomo' .” Per lei sono stati fondamentali i suoi genitori, certamente più esperti e pratici nella gestione di queste situazioni. È stata soprattutto Demi Moore ad aiutare sua figlia in quei momenti di difficoltà, consigliandole di non leggere certe cattiverie. “ Ogni volta la sua risposta era: 'Non devi leggere quei commenti, perché anche se tu pubblicassi una foto bellissima dove aiuti dei bambini o fai qualcosa di utile, ci sarà sempre qualcuno che troverà il modo di prenderti in giro '” ha raccontato la ragazza. Oggi, Rumer Willis è una bellissima trentenne che ha trovato la sua strada e sta cercando di affermarsi nel mondo del cinema. Ha preso parte all'ultimo capolavoro di Quentin Tarantino “Once upon a time... In Hollywood” e nel corso degli anni ha anche ottenuto le scuse di Perez Hilton, uno dei siti di gossip più famosi d'America, per i commenti ricevuti in adolescenza.