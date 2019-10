Ryan Reynolds e Blake Lively mostrano il nuovo nato

Primo scatto social per il figlio di Ryan Reynolds e Blake Lively. I fan pensano di aver anche capito il sesso del neonato, finora ancora taciuto dai genitori.

L’attore, come riporta il DailyMail, ha pubblicato su Twitter un aggiornamento per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente. A corredo del post c'è una foto che lo ritrae nella sua città natale, Vancouver, insieme alla moglie e al neonato, nato un paio di mesi fa. “ Amo B.C. - ha scritto Reynolds - voglio che le mie figlie vivano lo stesso sfondo naturale in cui sono cresciuto io ”. Nella didascalia seguono inviti al voto per le politiche climatiche.

I love B.C. I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx