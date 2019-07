Sabrina Ghio cacciata da un ristorante in Sardegna: "Il titolare non vuole bambini"

Sabrina Ghio è un fiume in piena, rabbiosa per esser stata bloccata sul soglia di un noto ristorante in Sardegna che non accetta bambini. L'ex ballerina di Amici ha raccontato lo spiacevole episodio sui social, attraverso le stories di Instagram, dove ha sfogato tutta la sua rabbia con un lungo messaggio. " È una vergogna che in un ristorante non accettino i bambini. La Sardegna si lamenta per il poco turismo, e tu mandi indietro una famiglia? La ragazza ha detto: "Il proprietario del Tanit non vuole bambini". Questo uomo non si merita di avere più persone a cena ".



Insieme alla figlia Penelope e al compagno Carlo Negri, Sabrina Ghio si è presentata fuori dal "Tanit" di Poltu Quatu alle 22 di sabato sera chiedendo un tavolo per tre persone. Per tutta risposta il personale di sala ha negato l'accesso spiegando che nel ristorante non sono ammessi bambini. Una frase che ha scatenato le ire dell'ex tronista che sui social prosegue " Non andate in quel posto, questo signore non se li merita i vostri soldi. E la Sardegna si lamenta che c’è poco turismo? Ma voi vi meritate niente. Meglio andare ad Ibiza o Mykonos. Questo uomo si merita un vaffancu*o ”.

Un duro sfogo che ha incontrato il consenso di alcuni ma anche il dissenso di altri e sotto i suoi ultimi post sono piovuti commenti negativi nei suoi confronti: " In tutto il mondo è pieno di ristoranti dove non accettano bambini, compresi i posti da te nominati. Informati prima, ASINA e non dare la colpa al gestore del locale, il posto è suo e decide come gestirlo e chi farci entrare. Forse credevi che facesse un eccezione per te che ti credevi vip di sta ceppa. Ma tornatene a casa ", " Non è giusto,per un singolo individuo ha offeso tutta la Sardegna! ", " Non fare di tutta l’erba un fascio ".