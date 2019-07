Sabrina Ghio sempre più magra, il web insorge: "Sei uno scheletro, pelle e ossa"

Sabrina Ghio, dopo l’esperienza ad Amici e a Uomini e Donne, sembra vivere un momento d’oro nella sua vita. L’amore ritrovato accanto al suo compagno e nuovi impegni televisivi la stanno mettendo al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto per il suo aspetto fisico, considerato dalla maggioranza dei suoi sostenitori troppo magro. Lei, che prossimamente sarà protagonista di un nuovo programma su Real Time dal titolo "Tienda", continua a pubblicare sui social foto che mostrano il suo corpo, esile e asciutto, " vicina all’anoressia " come commenta qualche follower.

Scatti che sembrano non piacere ai suoi fan, che sotto l’ultimo post Instagram l’hanno pesantemente criticata: " Stai diventando troppo secca....secca.... ", " Troppo secca Sabri eri molto più bella prima non esagerare ", " Troppo secca Sabri eri molto più bella prima non esagerare ". Per qualcuno il suo corpo, addirittura, è come uno scheletro: " Troppo secca Sabri eri molto più bella prima non esagerare ", " E’ vero ke fisico ma uno scheletro dai però ", " Sei dimagrita troppo ....Troppo non stai bene così ".

Una perdita di peso eccessiva, secondo i suoi follower, che sarebbe dovuta alla celiachia, una malattia alimentare legata al glutine: " La celiachia non porta a questo...sei anoressica ". In sua difesa si è dovuto persino schierare Gabriele Parpiglia, autore e giornalista, che insieme a Sabrina Ghio sta lavorando al nuovo programma di Real Time. " Sta da Dio serena" , ha risposto lui a una follower preoccupata. Accuse alle quali la stessa Ghio ha voluto replicare: " Nn capisco perché invece di guardare il sorriso è la felicità di una nuova esperienza nn fanno altro che criticare e stare lì a puntare il dito dicendo cavolate su una magrezza normale!! !".

Non è certo la prima volta che l'ex ballerina di Amici si trova a dover rispondere alle accuse dei fan sul suo aspetto fisico asciutto (e addirittura sul suo ombelico) ma lei continua a rispondere a tono alle accuse e punta tutto sulla carriera.