Sabrina Ghio preoccupa i fan: “Sei troppo magra! Sei malata?”

Uscita dal talent di Amici, la ballerina Sabrina Ghio aveva fatto perdere le sue tracce, allontanandosi dal mondo dello spettacolo. Lo scorso anno è però riapparsa in tv sedendosi sul trono di un altro programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Già in quell’occasione la giovane (che nel frattempo era diventata mamma di Penelope, 4 anni) era apparsa notevolmente cambiata, meno formosa e più magra. Oggi, però, a distanza di un anno la 32enne di Anzio si presenta decisamente filiforme.

Una magrezza tale da far preoccupare anche i suoi fan che, dopo la pubblicazione di alcune fotografie sul suo profilo Instagram, hanno incominciato a tempestare Sabrina Ghio di domande e commenti sul suo stato di salute. “Sabri mi sei sempre piaciuta tanto come persona, ma sei pelle e ossa in questo momento. Spero che tu ti rimetta in forma, per Penny e per te, perché tu stia bene”, “Pelle cadente alle braccia, penso tu sia troppo magra”, “Davvero sembri malata” e ancora “Sei troppo magra mi dispiace dirtelo ma no porti un buon esempio per le giovani ragazze che ti seguono .. la anoressia e una malattia molto grave spero tu non stia arrivando a questo ma non bisogna essere così magre per essere belle avere un Po di carne in più fa stare bene il nostro corpo ma sopratutto la nostra mente ".

Sabrina Ghio, che da un anno ha ritrovato l’amore insieme al 26enne Carlo Negri, però non ci sta a essere additata come anoressica e risponde a chi le chiede se sta male: “Ma vi rendere conto delle cose che scrivete? Non sono anoressica e non sono malata…Sto bene e ringrazio Dio. Per favore non me la tirate e non dite stronzate. Per una volta cazzarola usate il cervello. Ma malata di che?? Io sto benissimo. Sto da Dio e devo leggere in una mia foto che sono malata? Ma fatevi curare voi cazzo”. Risposte che hanno trovato solidarietà in altri follower che hanno voluto sostenerla e la apprezzano per il suo aspetto fisico. Non è però la prima volta che i fan si preoccupano per lo stato di salute dei loro beniamini del web. Alcune settimane fa era capitata una cosa simile a Chiara Ferragni e Martina Colombari era stata invece accusata di istigare all'anoressia, per una foto con la pancia piatta in bella mostra.

