Sabrina Paravicini: "Mi hanno presa per i capelli"

Sabrina Paravicini è tornata a parlare della sua malattia sui social network. L'attrice di "Un medico in famiglia" ha scelto di condividere con i suoi follower una nuova pagina della sua vita, mentre intraprende il lento cammino verso la guarigione. Il carcinoma mammario che l'ha colpita a fine estate ha aperto uno scenario drammatico nella sua vita e " la possibilità di morire e di non sopravvivere per più di qualche mese " è stata concreta. A confessarlo è stata lei stessa sulla sua pagina Instagram.

In un lungo post motivazionale, Sabrina Paravicini ha aperto il suo cuore ai fan che da mesi la seguono e sostengono in questo difficile momento della sua vita. Mai però l'attrice aveva parlato di morte o della possibilità di non farcela. Nel condividere i suoi pensieri sul web, invece, lei non ha nascosto paure e ansie come quando, pochi giorni fa, i medici le hanno confessato: " Ti abbiamo presa per i capelli, non so chi devi ringraziare ma non tutte le pazienti che sono arrivate con un carcinoma come il tuo ora stanno come stai tu ". Parole pesanti come macigni sulle quali la scrittrice e sceneggiatrice non ha potuto non riflettere: " Sono giorni che penso a questa frase che mi è arrivata sulla porta dello studio del mio medico mentre stavo per uscire dall'ospedale qualche giorno fa ".