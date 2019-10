Sabrina Paravicini torna a sorridere: "I capelli stanno ricrescendo"

L’attrice Sabrina Paravicini continua a raccontare sui social il periodo di ripresa dopo l’operazione al seno a causa di un tumore e, in uno degli ultimi post su Instagram, ha mostrato tutta la sua felicità per la ricrescita di capelli e sopracciglia.

Nota per essere stata una delle protagoniste principali di Un medico in famiglia, la Paravicini aveva deciso di rendere pubblica la sua battaglia contro il cancro rivelando, attraverso post e video sui social, tutti gli step necessari per debellare la malattia. Poco dopo l’asportazione del seno, Sabrina non aveva esitato anche a raccontare quanto fosse doloroso il decorso post operatorio, ma ha sempre dimostrato forza e tenacia. La sua lotta contro il tumore ha coinvolto tantissimi fan che, ora, gioiscono per la sua ripresa.