Sabrina Salerno denuncia alcuni haters per commenti e messaggi offensivi

Il cyberbullismo è sempre più presente sui social network e colpisce anche i personaggi famosi. L'ultima vittima in ordine di tempo è Sabrina Salerno. La cantante, nei giorni scorsi, è stata oggetto di offese e insulti attraverso il suo profilo Instagram. Commenti e messaggi privati di cattivo gusto che l'hanno indotta a denunciare i fatti alle autorità competenti. " Le parole sono importanti e hanno un peso: nessuno può permettersi di insultare gratuitamente me e i miei followers ", ha scritto Sabrina Salerno in un post social per annunciare l'imminente azione legale.

E così è stato. In un altro post Instagram la popolare showgirl ha confermato di essersi rivoltà alla polizia per denunciare gli autori dei messaggi e dei commenti offensivi: " Questa mattina presso la polizia postale, dove mi trovavo a fare una denuncia, ho avuto la responsabilità di parlare ad una classe di quindicenni in merito al cyberbullismo. I social sono e devono rimanere qualcosa di ludico, un mezzo da utilizzare in maniera intelligente, non vanno usati per insultare, spiare e manipolare. Nel caso di denunce le conseguenze possono essere gravissime" .