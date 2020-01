Salmo rinuncia al Festival di Sanremo: "Non me la sento"

Salmo non salirà sul palco dell'Ariston. La sua presenza - in qualità di ospite - era attesa per la prima puntata del Festival di Sanremo, ma poche ore fa il rapper sardo ha fatto sapere di aver rifiutato l'invito del direttore artistico. La notizia era già nell'aria, lo stesso Amadeus ieri aveva fatto sapere: " Non so se Salmo ci sarà ". Oggi è invece arrivata la conferma direttamente dal Quatar dove il musicista si trova. Attraverso un video pubblicato nelle storie del suo account Instagram, il cantante ha ringraziato il conduttore ma ha ribadito il suo "no", motivando la sua scelta.

A poche settimane dall'inizio ufficiale della kermesse musicale un'altra tegola arriva sulla testa di Amadeus. Prima la bufera mediatica sulle sue dichiarazioni "sessiste" rivolte a Francesca Novello, una delle dieci donne che lo affiancherà sul palco dell'Ariston, poi la polemica sul mancato ingaggio di Elisabetta Gregoraci a "L'Altro Festival" perché "donna di destra". Oggi il forfait di Salmo ad arricchire uno scenario già infuocato. Se dalla direzione artistica del Festival precisano che il suo rifiuto non ha nulla a che vedere con le recenti polemiche, dall'altra Salmo ha voluto spiegare le ragioni del suo rifiuto attraverso un video affidato ai social network. Il rapper ha parlato di "scelta artistica" comunicata da diversi giorni. " Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante - ha esordito su Instagram il rapper 35enne - voglio ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro ". Troppa la distanza tra il suo fanbase e il target del Festival di Sanremo per fargli accettare la proposta di salire sul palco in qualità di super ospite. Per Salmo Sanremo non sarebbe stato il "posto giusto" con "la gente giusta", come lui stesso ha chiarito nel video.