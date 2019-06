Salmo, niente X Factor: "Macché escluso, ho rinunciato a tanti soldi"

Salmo non è entrato nel cast della 13esima edizione di X Factor. Il talent show di Sky ha annunciato i quattro nuovi giudici (la veterana Mara Maionchi, la cantante Malika Ayane, il trapper Sfera Ebbasta e Samuel, il frontman e cantante dei Subsonica) e tra questi non figura quello del rapper di Playlist. Eppure il suo nome era quello più caldo tra i tanti che erano circolati per prendere il posto di Manuel Agnelli, Fedez e Lodo Guenzi.

Salmo stesso, in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, aveva aperto a X Factor. “ Potrei farlo – aveva dichiarato – ma solo per divertirmi, non per diventare famoso ”. Quando il suo nome non è comparso nella rosa finale dei giudici, annunciata lo scorso sabato da Sky e Magnolia, tantissimi fan si sono precipitati sui social a chiedere informazioni al diretto interessato. Il rapper di Olbia non si è tirato indietro e, attraverso le stories di Instagram, ha commentato la situazione.

Salmo: “X Factor? Non mi hanno pisc*ato”

“ Ciao raghi – esordisce Salvo – ma questi messaggi stupidi che mi state mandando? Del tipo ‘X Factor ti ha mollato, ti hanno pisciato, alla fine non ti hanno voluto’ […] Giovani babbuini dalle teste molli, non mi hanno pisciato ragà, ho rinunciato io, e ho rinunciato a un sacco di soldi però noi ce ne sbattiamo le palle raga, no? ”.

“ Il punto – aggiunge – non è aver rinunciato o essere stati pisciati da X Factor, il punto è la vera domanda, e la domanda è: perché? Perché non hai fatto X Factor? Ci stavi forse nascondendo qualcosa? Che cosa ci stai nascondendo, che cosa hai combinato… ”.

Quali saranno questi progetti che Salmo sta tenendo nascosti, non è dato saperlo. Il rapper, intanto, prosegue il suo tour nei palazzetti di tutta Italia: prossimamente sarà il 9 luglio al Brescia Summer Music, il 28 all’Arena della Regina di Cattolica, il 12 agosto a Lignano Sabbiadoro, il 30 a Prato è Spettacolo e l’8 settembre al Velodromo di Palermo.