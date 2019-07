Dopo Salvini anche Luigi Di Maio va in vacanza (tra carezze e abbracci) con la sua Virginia

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra il vicepremier Luigi Di Maio e la giornalista Virginia Saba. Solo pochi giorni fa la coppia si è mostrata felice e serena sui social prima di recarsi a un incontro formale con gli attivisti della No Tav. Ma per loro non c'è solo lavoro, anzi. Come già era accaduto la settimana scorsa per l'altro vicepremier Matteo Salvini, anche Luigi Di Maio si è fatto sorprendere dai paparazzi mentre si gode qualche giorno di relax in Sardegna con la fidanzata.

Dopo le vacanze a Milano Marittima di Matteo Salvini e Francesca Verdini, anche Luigi Di Maio si è preso qualche giorno di riposo volando nella terra natale della sua Virginia. Sul settimanale "Diva e Donna" è stato pubblicato il servizio esclusivo delle vacanze sarde della coppia, dove Di Maio e la Saba si mostrano in atteggiamenti complici. I paparazzi del settimanale di Cairo Editore li hanno sorpresi mentre si lasciavano andare a teneri abbracci e sguardi complici, più innamorati che mai.

La coppia si era rifugiata in una spiaggia appartata di Baja Sardinia, ma non è sfuggita allo sguardo attento dei fotografi che li seguono costantemente. Lui con indosso boxer turchesi mentre lei sfoggia un bikini floreale, insieme si abbracciano e si scambiano sguardi complici. Addirittura il ministro sembra aver addirittura individuato il fotografo. I due non sono nuovi a farsi "pizzicare" in atteggiamenti intimi dai paparazzi. Pochi mesi fa, la rivista "Chi" aveva immortalato il ministro del Lavoro e la giornalista sarda Virginia Saba distesi ad amoreggiare in un parco.

