Salvo Veneziano e il Tapiro d'Oro: "Scannare fa rima con amare"

Lo scorso venerdì 10 gennaio, è stata trasmessa la seconda diretta del rinnovato Grande fratello vip, che nel 2020 è giunto alla sua quarta edizione, condotta da Alfonso Signorini. E se la prima prima puntata del format di Canale 5 era stata segnata da un emozionante tributo, registrato da Salvo Veneziano in ricordo di Pietro Taricone, la seconda diretta non ha avuto esito positivo per l'ormai ex gieffino "Highlander". Salvo, infatti, nell'ultima diretta, è finito in una sfida al televoto con il coinquilino Patrick Ray Pugliese. Anche quest'utimo una vecchia gloria del Gf, proprio come Veneziano. E, nel corso del nuovo daytime del Gf vip, le cose sono andate sempre peggio per Salvo. In rete sono emerse alcune parole choc, che lo stesso ha pronunciato ai danni delle due coinquiline vip Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Parole ritenute crude e sessiste dai telespettatori, che sono state stigmatizzate da Federica Panicucci a Mattino 5, nella diretta andata in onda il 13 gennaio. Le parole misogine rilasciate su Elisa e Paola sono costate a Salvo la squalifica dal gioco del Gf vip e l'uscita immediata dalla Casa.

E, alla luce dell'accaduto, Striscia la notizia ha voluto incontrare l'ormai gieffino squalificato, al fine di consegnargli il tapiro d'oro, noto premio istituito dal tg satirico di Antonio Ricci.

La consegna del tapiro, però, com'era previsto che accadesse, non è avvenuta facilmente. L'inviato chiamato da Striscia ad attapirare Salvo, Valerio Staffelli, è finito, infatti, almeno due volte a terra. Questo perché, mentre Staffelli cercava di parlare a Salvo, quest'ultimo era scortato dalla produzione del Gf vip 4, che - per presunti accordi presi con lo squalificato- ha vietato a Salvo di rilasciare interviste, se non al Gf vip.

Impossibilitato a rispondere alle domande di Staffelli, Salvo è stato trasferito in un hotel, per poi chiudersi in un bagno dello stesso con l'intento di sfuggire alle telecamere di Striscia, che, tuttavia, non ha gettato la spugna. Ad un certo punto, Veneziano è però uscito dal bagno in cui si era rifugiato poco prima e si è scusato sotto i riflettori di Striscia, sia per non essersi mostrato sin da subito disponibile a farsi intervistare, che per le parole misogine rilasciate al Gf vip 4.

“Le chiedo scusa non posso dire nulla, le chiedo scusa per l’atteggiamento fuori, ma non è colpa mia”, ha esordito Salvo, rivolgendosi al noto inviato di Striscia. "Signor Staffelli, voglio uscire da questo bagno, basta", ha, poi, proseguito, parlando sempre all'inviato. E circa le sue parole sessiste, per via delle quali ha ricevuto la squalifica dal Gf vip, ha dichiarato: “La parola scannare è stata identificata come dolore, fare del male. Diciamo una parola del genere, non è giustificabile naturalmente, quando ci piace qualcosa, o c'è qualche persona che ci piace in maniera eccessiva, noi siculi diciamo 'ah, la scannerei!'. Ma è solo in bene e non in male. Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza". L'intervistato ha sottolineato che le sue parole, ritenute riprovevoli, sono indice di passione, cuore e amore nel suo dialetto siciliano e, pertanto, andrebbero rivalutate.

Salvo Veneziano chiede scusa

Nell'intervento concesso a Striscia, Salvo ha dichiarato di essere "il primo" a schierarsi contro la violenza in senso lato, per poi chiedere scusa a tutti, in primis alla sua famiglia. Nel porgere le sue dovute scuse, ha detto: “Chiedo scusa personalmente a tutti, soprattutto a tutte le persone che magari si sono sentite toccate. Chiedo scusa anche alla mia famiglia. Io ho voluto fare un po' il pagliaccetto, ho voluto far ridere a maniera mia.

Sono entrato nella Casa, ho visto determinate cose e allora tra amici era normale commentare questa cosa, forse andava fatto in termini diversi".

Salvo ha, quindi, ammesso di essersi sentito attratto fisicamente nella Casa, in particolar modo da Elisa, tanto da lasciarsi scappare con gli altri 3 highlander le sue parole "passionali", che in molti reputano, invece, misogine.