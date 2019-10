Samanta Togni: "Ho incontrato l'amore in treno per caso"

Samanta Togni è uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle, una delle insegnanti professioniste che hanno saputo conquistare maggiormente il cuore del pubblico a casa. L'attività di Samanta Togni non si limita però solo alle apparizioni televisive nel programma di Milly Carlucci, perché la ballerina è ora impegnata anche a teatro con altre grandi donne dello spettacolo.

Ha presenziato recentemente al programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo su Rai1, dove ha raccontato del suo felice momento sentimentale accanto a un uomo conosciuto per caso. Per chi la segue sui social non è una novità, perché da ormai diverso tempo Samanta Togni condivide sui social foto e video in compagnia del fidanzato. Lui è Mario Russo ed è un affermato chirurgo estetico che la 36enne ballerina umbra ha incontrato casualmente in treno la scorsa estate.