Samanta Togni è single. La ballerina di “Ballando” ha chiuso la sua love story con Christian Panucci

Da diverso tempo c’era aria di crisi fra Samanta Togni, insegnante e ballerina a "Ballando con le stelle", e Christian Panucci, allenatore della nazionale albanese. Ora la conferma arriva, laconica, fra le pagine di "Di Più" come ha riportato Gossip & Tv.

"Si è vero ci siamo lasciti – rivela la ballerina 38enne al settimanale -. Ma non me la sento di lasciare altre dichiarazioni". Sono solo queste le poche dichiarazioni che la Togni ha rivelato sulla sua love story, oramai tristemente naufragata. Oltretutto sono sparuti i dettagli sui motivi per il quale la donna ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con Panucci. Per ora tutto è avvolto nel più stretto riservo. I due infatti avrebbero preferito vivere il momento lontano dal clamore dei giornali e dei flash dei fotografi, così da evitare notizie infondate, e soprattutto, perché la rottura sarebbe anche piuttosto recente.

Sono stati insieme tre anni e Samanta Togni avrebbe conosciuto il suo ex proprio grazie al dance show di Rai Uno, ma è durante una cena con Samuel Peron che sarebbe scoccata la scintilla. Eppure la coppia stava progettando di andate a vivere insieme e di mettere su famiglia, un sogno condiviso che più volte avevano esternato di fronte ai loro fan. La fine di questa romantica love story, getta dei dubbi sulla veridicità del loro rapporto. Non resta che attendere l’evolversi della questione.