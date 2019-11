Samanta Togni lascia Ballando con le stelle? La ballerina sposa il chirurgo Russo

Dopo aver animato la 14° edizione del talent-show Ballando con le stelle, in coppia con Enrico Lo Verso, Samanta Togni è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questa volta a far parlare della famosa ballerina professionista sono alcune indiscrezioni. La ballerina Togni non esclude che quello ormai alle porte, il 2020, possa rivelarsi per lei un anno all'insegna delle novità, sia in amore che nel lavoro. Il prossimo 15 febbraio 2020 la showgirl convolerà a nozze con il suo attuale fidanzato, l'aitante chirurgo napoletano Mario Russo, e non è al momento confermata la sua partecipazione a Ballando.

La ballerina ha già alle spalle un precedente matrimonio dal quale ha avuto il figlio Edoardo, ora 18enne, ma, negli ultimi anni, è sempre stata alla ricerca del vero amore. Galeotta per Samanta fu la sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2009, anno in cui la Togni fece coppia con Stefano Bettarini nella gara del dance-show di Milly Carlucci per poi avere una relazione con quest'ultimo, ex marito di Simona Ventura, nel 2010. E adesso Samanta è sentimentalmente legata al suo amato Mario Russo, che ha incontrato a luglio 2019 mentre entrambi erano su un treno Napoli-Roma, a bordo del quale i due hanno avuto un colpo di fulmine.

E con le seconde nozze in arrivo, la ballerina potrebbe essere vicina a un suo ritiro da Ballando con le stelle, o almeno ciò trapelerebbe da quanto la stessa Samanta Togni ha rivelato nella recente intervista concessa a Nuovo: "Ballando con le Stelle 2020? Non lo so, potrei prendermi un anno sabbatico. Non voglio smettere di lavorare, ma punto a fare cambiamenti professionali". Allo stato attuale, il volto Rai sogna, infatti, di vestire i panni di conduttrice per un programma di attualità.

Mario Russo verso le nozze con Samanta Togni

Il neo fidanzato di Samanta Togni, Mario Russo, è un chirurgo plastico napoletano. E la danzatrice abruzzese ha deciso di rompere il silenzio sulla sua love-story, pubblicando su Instagram una romantica foto che la immortala con il suo promesso sposo. La foto in questione ha fatto in poco tempo incetta di like, commenti e condivisioni e a corredo della stessa immagine, pubblicata una settimana fa, la Togni ha riportato un messaggio d'amore destinato al suo amato: "Quando il destino decide di farti un regalo.... ti fa prendere il treno giusto ... quello che passa una sola volta nella vita. @drmariorusso".

Il fascinoso Mario, che ha fatto breccia nel cuore di Samanta Togni, vive a Dubai dove lavora in alcune prestigiose cliniche, così come ha dichiarato la ballerina a Caterina Balivo nella sua ultima ospitata a Vieni da me: "Ci siamo conosciuti in treno Napoli-Roma, uno seduto di fronte all’altro: è il destino. Lavoravo a Napoli, tornavo a Roma sempre per lavoro. Il viaggio si è fatto interessante, diciamo... Prima lui tornava da Dubai ogni due settimane, ora invece ogni settimana”.

