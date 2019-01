Samantha Markle minaccia la sorella: “Un altro libro su Meghan"

La sorellastra di Meghan Markle è scatenata: rilascerà un altro libro sulla duchessa di Sussex. Samantha Markle ha di recente annunciato su Twitter come quello che uscirà nelle librerie del Regno Unito la prossima primavera non sarà il solo libro su Meghan, come riporta il Sun. Tempo addietro la donna, che vive in Florida, aveva infatti detto di aver scritto un libro che sarebbe stato pubblicato in contemporanea con la nascita del Royal Baby - l’ex attrice è infatti incinta del suo primogenito con il Principe Harry.

Inizialmente si era detto che il memoir di Samantha si sarebbe intitolato “The Diary of Princess Pushy’s Sister” - un titolo che si riferisce alla definizione di Meghan come un’arrampicatrice sociale - poi è stato ribattezzato “A Tale of Two Sisters”. Al momento invece si sa, come Samantha stessa ha scritto sul social network, che il libro sarà diviso in due parti, “In The Shadows Of The Duchess I” e “In The Shadows Of The Duchess II”.

Samantha, che ha 54 anni, ha spiegato già in passato di voler utilizzare questo mezzo per dire tutto sulla duchessa, tanto che inizialmente il sottotitolo recitava “ Dalle ninnananne alle bugie ”. E ha anche aggiunto che “ il mondo non conosce la verità per intero ” che che il suo “ viaggio sociologico ” si propone di svelare.

L’attesa nei prossimi mesi crescerà, ma ci si chiede se in effetti questa uscita editoriale possa offuscare l’apprezzamento dei sudditi britannici nei confronti di Meghan e, soprattutto, la nascita del Royal Baby. Intanto, in attesa che la duchessa vada in congedo di maternità, si moltiplicano le voci relative a una presunta rotta con la Royal Family, ma che di volta in volta restano, appunto, voci.