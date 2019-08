Samantha Markle di nuovo contro Meghan: "Il battesimo di Archie una farsa"

Meghan Markle nuovamente criticata dalla sorellastra Samantha: stavolta nell’occhio del ciclone finisce il battesimo di Archie Harrison.

Samantha Markle ha infatti definito come “ una farsa ” il battesimo del primogenito dei duchi di Sussex, adducendo accuse che Grazia UK definisce “ bizzarre ed estreme ”. Il rito della Chiesa Anglicana si è svolto in forma privata lo scorso 6 luglio: sono stati presenti meno di 25 ospiti - la Regina Elisabetta II e il marito Filippo di Edimburgo, seppur invitati, sono stati ad esempio assenti, per via di altri impegni. Tra i parenti di Meghan, la sola presenza registrata è stata quella della madre Doria Ragland.

In una recente intervista, Samantha ha anche aggiunto che gli scatti ufficiali dell’evento siano stati oggetto di fotoritocco per inventare la notizia. “ Sono sorpresa - ha detto la donna riferendosi a Meghan - che la chiesa non abbia preso fuoco quando lei ci è entrata. Per mia sorella, entrare in una chiesa sapendo quello che ha fatto a nostro padre, ignorandolo durante ogni festività, il matrimonio, due attacchi di cuore, la nascita del bambino e il battesimo, è irrispettoso. Mio padre è stato fantastico con lei e tutte le pubbliche relazioni del mondo non renderanno giuste le azioni di Meghan. Spero che il senso di colpa la consumi ”.

Samantha ha anche aggiunto che tutto quello che è stato detto sul padre Thomas Markle sia stata una bugia, con il solo fine di far sembrare migliore la duchessa, che a suo avviso non ammetterà mai di avere torto. “ Tutto ciò che ha a che fare con il battesimo - ha continuato Samantha - è finto e ritoccato, ma più importante è il fatto che lei abbia scambiato un’intera famiglia per essere una Royal e la vergogna ricada su di lei ”.

