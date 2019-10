Samantha Markle, sorella di Meghan, indagata per bullismo digitale

La sorella di Meghan Markle torna al centro della cronaca, per un’indagine a sue spese.

Samantha Markle sarebbe infatti indagata dalla polizia per cyberbullismo. Lo racconta il DailyMail, che precisa come al momento si tratti solo di un’inchiesta, nessuno è stato arrestato, né si parla ancora di tribunali. Non si sa neppure chi abbia denunciato la donna, ma soltanto che la polizia abbia ricevuto molte segnalazioni da quattro diversi Paesi: Canada, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti.

L’account Twitter di Samantha, che è solita lanciare strali alla sorellastra Meghan attraverso i social network, è stato sospeso all’inizio del 2019. Di recente Samantha ha criticato la duchessa di Sussex dopo la messa in onda del documentario di Itv “Harry and Meghan: An African Journey”, che ha destato grande scalpore su più livelli.

In particolare, a far sollevare il sopracciglio della sorellastra sono state le parole di Meghan sulle proprie difficoltà durante il periodo del Royal Wedding e, un anno dopo, della gravidanza e del parto del suo primogenito Archie Harrison. “ Non molte persone hanno chiesto se stessi bene ”, ha detto Meghan. La donna, cinquantaquattrenne che vive in Florida, ha bollato la duchessa come “ ipocrita ”, perché Meghan non vede né sente più il padre Thomas, che ha sofferto di gravi problemi di cuore.

Non è la prima volta che un membro della famiglia Markle finisce al centro di un problema con la giustizia. Di recente, il figlio di Thomas jr - il fratellastro di Meghan - Thomas Dooley è stato fermato dalla polizia per aver girovagato su una strada trafficata urlando frasi senza senso, con addosso solo un asciugamano - che tra l’altro a un certo punto è caduto.

