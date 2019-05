Sandra Milo chiarisce: "Io venduta ad un amico, a causa del padre di mia figlia"

Dopo aver rivelato di essersi "venduta ad un amico" al fine di regolare i suoi debiti, Sandra Milo è tornata in tv, per chiarire la sua posizione in merito al suo rapporto con il fisco. All'indomani della sua confessione choc registratasi a "Storia Italiane", la Milo si è presentata nel salottino di Eleonora Daniele, la quale ha posto all'attrice dei quesiti, per chiarire diversi aspetti.

"A quale periodo della tua vita risale quello che hai raccontato?" ha chiesto la conduttrice di "Storie italiane" a Sandra Milo, alludendo alla confessione a cui l'ospite in studio si era lasciata abbandonare nella puntata precedente, del 14 maggio. "Debora era piccola. Siamo negli anni sessanta. Il padre di mia figlia, Moris Ergas, voleva portarmela via, perché all'epoca risultavo sposata con un altro" comincia così il nuovo sfogo di Sandra Milo, che ha confessato di essersi sentita ricattata dall'ex-compagno in passato. "Ho deciso di rinunciare a tutto, pur di avere mia figlia con me. Avevo una bella casa in via Stoppani, gioielli, beni. Gli dissi che se mi lasciava l'affidamento di Debora gli avrei dato tutto. Naturalmente mi sono trovata senza più niente. Sono sopraggiunte le tasse che Moris non aveva pagato e che però erano intestate a me" , ha aggiunto l'ospite Milo.

Storie Italiane: Sandra Milo non si considera "una cicala"

Sandra Milo ha chiarito di essere giunta alla scelta di "vendersi" ad un suo corteggiatore, al fine di regolare i debiti -inclusi quelli contratti dal suo ex- e di tenersi l'affidamento della figlia Debora. "Un amico gentile - ha ricordato l'attrice nel suo ultimo intervento - si offrì di pagare tutto. Mi disse: 'Io ti amo'. Ma io non l'amavo. E però mi sono concessa perché ha saldato tutti i debiti".

Alle nuove bollenti dichiarazioni rilasciate dalla Milo, la Daniele ha domandato all'ospite in studio: "Ti sei mai pentita?". "Non mi sono mai pentita. Ammetto però che mi sono concessa a causa dei debiti. L'amore lo concepisco solo per amore" , ha ribattuto Sandra a "Storie Italiane". E a chi ritiene che lei sia "una cicala, che ha sperperato i soldi", l'attrice risponde così: "Volevo dimostrare che ho sempre pagato le tasse. Le ho pagate anche con la mia persona".

