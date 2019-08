Sandra Milo ha un nuovo amore: lui ha 49 anni

Sandra Milo ha trovato l'amore in Alessandro Rorato, imprenditore veneto molto conosciuto perché proprietario di un noto ristorante di Treviso. L'uomo ha 49 anni, decisamente molti in meno rispetto alla grande attrice italiana ma questo sembra non essere un problema per lui, che si dichiara innamorato al tal punto da averle regalato un brillante.

Alessandro Rorato ha parlato del suo amore con Sandra Milo sulle pagine di Novella 2000, dove ha dichiarato che tra loro non c'è stato un colpo di fulmine ma bensì una conoscenza che è andata intensificandosi con il tempo. Intervistato da Roberto Alessi, l'uomo ha raccontato di aver conosciuto Sandra Milo al Casinò di Venezia durante un evento. Al suo tavolo era seduto il governatore Luca Zaia, amico proprio di Rorato. Per qualche tempo i due si sono persi di vista, finché non si sono rincontrati per il compleanno degli 86 anni di Sandra Milo. “ Eravamo a casa della marchesa Maria Alberta Viviani per festeggiare lei, e lei, come sempre ci ha travolti con la sua intelligenza, con la sua ironia travolgente. Eravamo tutti presi da lei, stregati ” ha raccontato l'uomo, che da quel momento ha deciso di conquistarla. Non si reputa il suo fidanzato, nonostante le abbia già fatto un regalo molto impegnativo ma nonostante il loro sia un rapporto ancora nella fase iniziale, sembra che ci siano tutti i presupposti per vederlo crescere. “ Non a caso (Sandra, ndr) mi piace da pazzi, e mi affascina. La Milo è una donna che ha fatto della libertà il suo credo, ma è anche una donna molto rispettosa della famiglia, dei suoi figli ” ha dichiarato l'uomo, che quando il giornalista gli ha fatto notare la differenza di età non ha fatto una piega: “ Sandra Milo ha la freschezza di una giovane donna. ” Sandra Milo ha spesso subito le angherie degli uomini ma ne è sempre saputa uscire con eleganza, chissà che questa non sia la volta giusta.