Sanremo, Gigi D'Alessio rivela: "Anna Tatangelo non sarà con me"

Mancano soltanto quattro giorni all'inizio del Festival di Sanremo e, tra indiscrezioni e conferme, sembra essere tutto pronto per la 67esima edizione del Festival della musica italiana. Dopo le polemiche per il cachet stellare di Carlo Conti e le successive precisazioni, ora l'attenzione è su Gigi D'Alessio. Il cantante napoletano, in un'intervista a Oggi, si dice pronto a salire sul palco dell'Ariston per far parlare la sua musica e mettere a tacere tutte le malelingue che continuano a sostenere che tra lui e Anna Tatangelo ci sia aria di crisi.

Gigi D'Alessio, stanco di vedere la propria vita privata sbandierata a destra e a sinistra, ha deciso di non farsi accompagnare al Festival di Sanremo dalla compagna. Nell'intervista a Oggi spiega: "Le ho detto: 'Amore mio, sai che c’è? Per una volta il Festival guardalo da casa, fai il tifo per me dal divano'. Sono un cantante e vado a Sanremo per proporre la mia musica. Del gossip ne ho le scatole piene".

Il cantante ha poi parlato della canzone che porterà a Sanremo e di sua madre: " È morta 32 anni fa, il giorno di Natale, per un brutto male. Non mi ha visto cantare, non ha visto i figli miei. Di lei ricordo gli abbracci. L’abbraccio della mamma è diverso, ti mancherà anche a 90 anni".