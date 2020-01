Sanremo, Michelle Hunziker: "Mi aspettavo maggiore sensibilità verso le donne"

Il Festival di Sanremo è ormai bersaglio di critiche e di polemiche da parte del mondo politico e dello spettacolo. Dopo la bufera mediatica che si è abbattuta nelle ultime ore a causa dell'ammissione alla gara di Junior Cally. I suoi testi violenti e sessisti sono stati oggetto di indignazione da più parti e se per il momento Amadeus, conduttore e direttore artistico, non è espresso ma l'hanno fatto gli esponenti politici di ogni schieramento e alcuni volti noti, come Michelle Hunziker.

La showgirl svizzera, che su quel palco è salita nel 2007 e nel 2018, ha condiviso un'amara riflessione in merito sul suo profilo Instagram, nel quale non ha risparmiato un affondo al conduttore. Michelle Hunziker ha deciso di entrare nella polemica sul sessismo, che oltre a Junior Cally ha coinvolto anche lo stesso Amadeus. " Sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per questo tema. E invece no. Cioè, quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il festival della canzone italiana, non lo è ", ha detto la moglie di Tomaso Trussardi, che sottolinea come nell'anno del 70° anniversario del Festival si sarebbe aspettata maggiore attenzione verso il futuro delle donne. E il riferimento di Michelle Hunziker va proprio ad Amadeus: " Certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese. "

Michelle Hunziker è una delle fondatrici di un'associazione in difesa delle donne, realizzata insieme a Giulia Bongiorno che ieri è stata una delle voci politiche a scagliarsi con maggiore forza contro Junior Cally. " Per fortuna siamo in tanti a cercare di invertire una cultura profondamente sbagliata rispetto alla percezione che hanno le donne in questo Paese... Ma evidentemente non basta... Avanti tutta ", ha scritto la showgirl nel post che accompagna il video, nel quale non usa mezzi termini per parlare di sessismo al Festival: " Ho osservato incredula come tanti quello che sta accadendo [...] La vecchia e sbagliata cultura è davvero ancora profondamente radicata [...] Preconcetti che inevitabilmente si traducono in discriminazione, violenza psicologica, fisica e, nei casi più estremi, nel femminicidio. Perché? Perché le donne vengono ancora viste come degli oggetti da possedere. "

Sono parole forti anche quelle che la showgirl utilizza per commentare le parole di Amadeus in conferenza stampa, che sono state la scintilla per il primo polverone mediatico del Festival che ancora deve cominciare: " C'è molta strada ancora da fare per invertire questa cultura viziosa e maschilista in una cultura virtuosa e paritetica. E soprattutto che diventi normalità. "

Nel concludere il suo discorso, Michelle Hunziker ribadisce la sua passione per il festival di Sanremo, al quale augura un grande successo. Il suo auspicio è che la presenza delle dieci donne sul palco sia l'occasione per mandare un segnale positivo, per valorizzare la presenza femminile al teatro Ariston.