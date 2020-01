Tutti i messaggi violenti di Junior Cally

Junior Cally è da queste ore al centro della polemica per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Esponenti politici di diversi schieramenti hanno espresso la loro contrarietà alla presenza del rapper alla prossima edizione della kermesse canora mentre l'entourage del cantante l'ha difeso invocando la libertà di espressione. La polemica si concentra soprattutto sulla canzone Strega e sul video della stessa, come sottolineato da Lucia Borgonzoni, ma a leggere i testi della discografia di Junior Cally sono diversi i presunti riferimenti violenti e sessisti nelle sue canzoni.

Streghe

" Lei si chiama Gioia, ma beve poi ingoia/Balla mezza nuda, dopo te la da/Si chiama Gioia perché fa la troia/Sì, per la gioia di mamma e papà/Questa frate non sa cosa dice/Porca troia, quanto cazzo chiacchera?/L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa/C’ho rivestito la maschera. "

Magicabula

" Mi piace danzare la notte/Sopra le punte, fra' queste mignotte/Uscito dalle fogne, dormo con tre streghe/Fratello le rimando a casa con le calze rotte. "

Auto blu

" Sì, Junior Cally è arrivato in città/'Sta cavalla di scena è troia, la galoppo. "

Rum

" Bella la tua tipa, studia alla Bocconi/Ogni tanto mi guarda, mi manda bacini/La guardo meglio, non mi dà emozioni/E più che Bocconi per me dà bocch-. "

Si chiama Gioia

" Col drink in mano che muove il culo/Sembra una brava ragazza, però/Lei, lei, lei/Balla mezza nuda e dopo te la da/Lei, lei, lei/Si per la gioia di mamma e papà/Si chiama Gioia ma beve e poi ingoia/Balla mezza nuda e dopo te la da/Si chiama Gioia perché fa la troia. "

Lo zio

"Ma fai una cosa: dagli l'appuntamento, perché così lo ammazzo di botte io, 'sto infame/No, zi', tu devi stare tranquillo, non ti preoccupà dagli appuntamento: 'Dove ci vediamo?' e basta, poi arrivo io e lo gonfio di botte."

Cristiano

" Entro in cella il sabato e fuori il lunedì/Si, tipo la disco, ma non c'erano puttane a quel tavolo/Ora scelgo in base al mio stato d'animo/Una preliminare, un'altra, sì, per l'atto pratico, la terza per finire e la quarta per i saluti/La quinta per la quarta/La sesta per la chiappa/La settima la ficco e quando grida prendo l'ottava/La nona è brava, che mi scossa mentre chiava. "